مجهد فهد.. رياضي أكاديمي من طراز خاص

2022/02/23 | 13:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنبار- واع – احمد الدليمي

مجهد فهد رياضي واكاديمي من نوع خاص، تحدى كل الصعوبات ليصل الى مرتبة الشرف العليا في تمثيل منتخب العراق ،فقد استطاع أن ينظم حياته العلمية والرياضية ليتبوأ مكان الصدارة كرياضي متميز وإداري من طراز خاص كل هذه المؤهلات، إضافة إلى سمو شخصيته، استطاع ان يثبت مكانته ليس فقط على مستوى محافظته وايضاً ليس على مستوى العراق والعرب .

سيرة بطل

اكتشف موهبته الدكتور سمير مسلط الهاشمي ومثل أندية النصر والرمادي والشرطة والقوة الجوية والرشيد، إذ كانت بداياته مع المنتخب الوطني العراقي عام 1978 ممثلا منتخب الكرة الطائرة وبعدها انتقل الى الساحة والميدان والوثبة الثلاثية ومثل المنتخبات الوطنية مايقرب من 13 عاماً .

مشاركاته الخارجية

اول بطولة شارك فيها كانت بطولة الخليج العربي في السعودية ثم شارك ببطولة العرب التي حقق فيها ذهبية الوثب الثلاثي وتحقيق رقم عربي جديد 26 متراً و 16 سم ، وهو أول عراقي وعربي يجتاز حاجز الـ16 متراً في الوثب الثلاثي وحصل حينها على لقب أفضل قافز في الوطن العربي .

مثل العراق والعرب وآسيا في الدورة الأولمبية في الاتحاد السوفيتي في موسكو عام 1980 وهو أبرز إنجاز له.

وقال فهد في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء، إن "مستوى العاب القوى في الوقت الحالي جيد لكنه ليس بمستوى الطموح "، مشيراً الى أن "اللعبة مرت بفترة ذهبية في الثمانينيات من القرن الماضي استطاع العراق يهيمن على بطولات العرب وآسيا بعدة فعاليات".

وآضاف فهد، أن" أهم أسباب تراجع لعبة الساحة والميدان في العراق ، هي ضعف الدعم المادي والمعنوي وشحة ملاعب الساحة والميدان (التارتان) وقلة المدربين المتخصصين في هذا المجال".

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