العثور على مضافات وعبوات ناسفة في وادي الشاي بمحافظة كركوك

2022/02/23 | 13:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قامت قوة مشتركة من قيادة الفرقة الخامسة في الشرطة الاتحادية ،اليوم الاربعاء، بالعثور على على مضافتين، و8 عبوات ناسفة مختلفة الانواع ، تابعة لعناصر داعش الإرهابي.

وقال بيان للشرطة الاتحادية إن ” قوة مشتركة من قيادة الفرقة الخامسة شرطة اتحادية ،ومن خلال اللواء العشرون وفوج الفرقة الآلي بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وبإشراف قائد الفرقة اللواء “حيدر المطوري” ، شرعت بواجب بحث وتفتيش في وادي الشاي غرب محافظة كركوك ،

وتابع البيان أنه تم “العثور على مضافتين، و8 عبوات ناسفة مختلفة الانواع محلية الصنع ، تابعة لعناصر داعش الإرهابي، عُولجت المواد المذكورة من قبل مفارز الجهد الهندسي للفرقة” .

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