الضاري يدعو الحكومة لاستقطاع نسبة من الموازنة لتطوير البنى التحتية

2022/02/23 | 13:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا الشيخ جمال الضاري ،اليوم الأربعاء، الحكومة العراقية لاستقطاع نسبة من الموازنة لتطوير البنى التحتية.

وقال الضاري خلال تغريدة له على تويتر،” بعد انتهاء التزام العراق بدفع كامل التعويضات لدولة الكويت، ندعو الحكومة العراقية والبرلمان لتأسيس صندوق سيادي خاص تُجمع في الأموال بنفس نسبة الاستقطاعات السابقة.

واضاف “أن الصندوق سيكون مخصص لاعادة الاعمار وتطوير البنى التحتية في جميع المحافظات العراقية.

بعد انتهاء التزام #العراق بدفع كامل التعويضات لدولة #الكويت، ندعو الحكومة العراقية والبرلمان لتأسيس صندوق سيادي خاص تُجمع فيه الأموال بنفس نسبة الاستقطاعات السابقة وتكون مخصصة لإعادة الإعمار وتطوير البنى التحتية في جميع المحافظات العراقية.#المشروع_الوطني_العراقي

— Jamal Al Dhari جمال الضاري (@AldhariJamal) February 23, 2022

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