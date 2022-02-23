انخفاض اسعار صرف الدولار في السوق العراقية

2022/02/23 | 13:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انخفضت أسعار صرف الدولار ،اليوم الأربعاء، انخفاضاً طفيفاً في البورصة العراقية.

وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 146250 ديناراً لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 145750 ديناراً لكل 100 دولار.

وفي وقت سابق قرر البنك المركزي العراقي ، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1450 ديناراً، أما سعر بيعه للمصارف فقد حُدِّد بـ1460 ديناراً لكلّ دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ1470 ديناراً لكلّ دولار.

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