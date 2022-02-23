صحيفة اسبانية تنشر تقريراً مفصلاً عن نجم العراق المحترف في مانشستر يونايتد

2022/02/23 | 13:58 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد نشرت صحيفة “ماركا” الاسبانية، تقريراً عن لاعب منتخبنا الوطني العراقي المحترف في صفوف مانشستر يونايتد الانجليزي زيدان إقبال.وبحسب تقرير الصحيفة الذي ترجمته وكالة/ المعلومة/ أن “طفل مانشستر يونايتد الذي أحب أوزيل ويحب الآن فرانكي دي يونغ، على الرغم من عدم مشاركته الا في ثمانية دقائق فقط مع الفريق الأول ، ولم يبرم […]

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