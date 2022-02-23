الصدر يستقبل الزاملي والعذاري والكعبي في الحنانة

2022/02/23 | 14:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استقبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي ورئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري ونائبه حسن الكعبي.وذكر اعلام التيار الصدري في بيان مقتضب ورد لوكالة ايرث نيوز، ان “زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر استقبل، اليوم في منزله بالحنانة النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي ورئيس الكتلة الصدرية […]

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