الصحة العالمية: أعراض “أوميكرون الشبح” ليست أخطر من سابقتها

2022/02/23 | 14:04 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أكّدت منظمة الصحة العالمية أنّ النسخة الثانية من المتحوّرة أوميكرون المسمّاة “بي ايه.2” (BA.2) والتي تنتشر خصوصاً في الدنمارك لا تتسبّب بأعراض مرضية أكثر خطورة من النسخة الأصلية “بي ايه.1” (BA.1) التي تتفشى حالياً في العالم.وقالت المسؤولة في المنظمة عن مكافحة كوفيد-19 ماريا فان-كيرخوف خلال مؤتمر صحافي عبر وسائل التواصل الاجتماعي “لا نرى […]

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