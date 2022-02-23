بمشاركة 870 عنصرا أمنيا.. تركيا تطلق عملية ضد “بي كا كا” جنوب شرقي البلاد

2022/02/23 | 14:04 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أطلقت وزارة الداخلية التركية، عملية “أرن شتاء 26” ضد تنظيم “بي كا كا”، في ولاية إلازيغ جنوب شرقي البلاد.وأشارت الوزارة، إلى مشاركة 870 عنصرا أمنيا في العملية الرامية إلى اجتثاث الإرهابيين وتعزيز أجواء الأمن في المنطقة.وأطلقت الداخلية التركية اسم “أرن” على تلك العمليات نسبة إلى الشاب التركي “أرن بلبل”، …

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تركيا تطلق عملية ضد “بي كا كا” جنوب شرقي البلاد أولاً على النور نيوز.

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