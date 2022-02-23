مواجهة نارية تجمع مانشستر ينوايتد وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال

2022/02/23 | 14:06 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد يصطدم فريق أتلتيكو مدريد، بنظيره مانشستر يونايتد، اليوم الأربعاء، على ملعب “واندا ميتروبوليتانو”، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.وحسم فريق أتلتيكو مدريد صاحب الأرض في المباراة، تأهله إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد أن جاء وصيفاً في المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، خلفاً للمتصدر ليفربول […]

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