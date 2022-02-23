لقاء يجمع الصدر بقادة الكتلة الصدرية

2022/02/23 | 14:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

التقى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، برئيس الكتلة الصدرية، حسن العذاري، ونائبه حسن الكعبي، فضلاً عن نائب رئيس البرلمان حاكم الزاملي.

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وقال الزاملي في تدوينه تابعها "ناس"، (23 شباط 2022): "تشرفنا باللقاء مع سماحة الزعيم العراقي القائد السيد مقتدى الصدر (اعزه الله )اليوم ٢٣ شباط في النجف الأشرف الحنانة المباركة واستمعنا إلى توجيهات ونصائح سماحته في تطبيق مشروع الاصلاح وتفعيل المهام التشريعية والرقابية لمجلس النواب وتقديم كل الإمكانات المتاحة لأجل خدمة المواطن الكريم".

وعقد قادة الكتلة الصدرية، اليوم الاربعاء، مؤتمراً صحفياً في محافظة النجف، بشأن سعر صرف الدولار، واستضافة وزير المالية في البرلمان.

وقال نائب رئيس البرلمان حاكم الزاملي في مؤتمر صحفي حضره مراسل "ناس"، (23 شباط 2022)، إن "أكثر من 100 نائب وقع على استضافة وزير المالية".

وأضاف أن "ارتفاع سعر صرف الدولار لم تستفد منه الدولة، ونعاهد شعبنا بالمضي بمشروع الإصلاح".

من جهته قال نائب رئيس الكتلة الصدرية حسن الكعبي إننا "مستمرون بالتحقيق في ملف الكهرباء".

وأشار الكعبي إلى أن "ملف النفط ضمن أولوياتنا والشبهات في عقود التراخيص واضحة".

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