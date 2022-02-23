أوكرانيا تعلن حالة الطوارئ.. وبريطانيا تحذر من استهداف كييف

2022/02/23 | 14:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق مجلس الأمن الأوكراني، الأربعاء، على خطط لإعلان حالة الطوارئ الوطنية، ردا على التهديد المتزايد بغزو روسي محتمل للبلاد الوقعة في أوروبا الشرقية.

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