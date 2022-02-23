الدكتور العبادي يستقبل السفير الامريكي

2022/02/23 | 14:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل الدكتور حيدر العبادي بمكتبه

اليوم الثلاثاء ، السفير الامريكي في

بغداد السيد ماثيو تولر .

وبحسب بيان للعبادي حصلت وكالة نون

الخبرية عليه فان اللقاء ، بحث تعزيز

التعاون بين العراق والولايات الم

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