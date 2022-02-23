العراق يسعى لتجهيز منظومة الكهرباء الوطنية بالغاز القطري

2022/02/23 | 14:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير النفط احسان عبد الجبار عن

نقاش اولي لتجهيز مليون ونصف طن من

الغاز القطري وتهيئة منشآت الاستلام،

لدعم منظومة الكهرباء بما تحتاجه من

الغاز.

وقال عبد الجبار في بيان على هامش لقاءه

بنظيره القطري

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