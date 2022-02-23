إنسداد أو توافق.. دولة القانون يكشف عن سيناريوهات المشهد السياسي في الأيام المقبلة

2022/02/23 | 14:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف ائتلاف دولة القانون، اليوم الأربعاء، عن سيناريوهات المشهد السياسي في الأيام المقبلة.وقال عضو ائتلاف دولة القانون عباس عبود في تصريح لوكالة ايرث نيوز، اننا “امام ثلاث سيناريوهات خلال الايام المقبلة، والسيناريو الأول، هو بقاء الوضع على ما هو عليه الان من الانسداد السياسي وعدم التمكن من عقد جلسة برلمانية وعدم التمكن […]

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دولة القانون يكشف عن سيناريوهات المشهد السياسي في الأيام المقبلة أولاً على ايرث نيوز.

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