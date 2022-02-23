2022/02/23 | 14:27 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السيد الصدر يستقبل النائب الأول لرئيس البرلمان ورئيس الكتلة الصدرية ونائبه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/02/23 | 14:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيد الصدر يستقبل النائب الأول لرئيس البرلمان ورئيس الكتلة الصدرية ونائبه) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيد الصدر يستقبل النائب الأول لرئيس البرلمان ورئيس الكتلة الصدرية ونائبه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).