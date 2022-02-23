المحكمة الاتحادية تؤجل البت بدعوى فتح الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية مرتين

2022/02/23 | 14:28 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق - فريق التحرير

أعلنت المحكمة الاتحادية يوم الأربعاء 23 شباط/فبراير 2022 تأجيل البت بدعوى إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية.

قررت المحكمة تأجيل الدعوى إلى مطلع شهر آذار المقبل

وكان مجلس النواب أعلن قائمة بأسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية، وهم 33 أبرزهم: برهم صالح (مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، رئيس الجمهورية الحالي)، وريبر خالد (مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني).

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والمالكي "معرقل" الجلسات

وذكر بيان للمحكمة نقلته الوكالة الرسمية تأجيلها البت بالدعوى المقامة ضد رئاسة البرلمان "إلى الأول من مطلع الشهر المقبل".

وقال النائب باسم خشان - أحد المترافعين - إن "رئاسة مجلس النواب خرقت الدستور واجتهدت بمادة دستورية واضحة غير قابلة الى الاجتهاد في أصل النص".

ونقلت وكالات محلية عن محامي رئيس البرلمان داخل المحكمة، قوله: "إذا فشل انعقاد الجلسة القادمة باختيار رئيس الجمهورية سوف نفتح باب الترشيح للمرة الثالثة".

وعقدت المحكمة الاتحادية جلستها التداولية صباح اليوم في دعوى الطعن بقرار فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية مرتين.

وأثار قرار البرلمان الجدل القانوني مجددًا بعد انقضاء المدة الدستورية دون انعقاد مجلس النواب للتصويت على المرشحين الخمسة والعشرين الذي استوفوا الشروط البرلمانية لكن المجلس لم يكتمل نصابه للتصويت عليهم، وهي حجة استندت إليها رئاسة البرلمان لفتح باب الترشح مجددًا.

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وبرلمان لتصفية الحسابات

الاتحادية تعقد جلستها بشأن إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية

مصدر الفيديو: S00iP_xRgHI

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