2022/02/23 | 14:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى … كشف مصدر امني مطلع، الاربعاء، بان قوة عسكرية اقتحمت زور شيرك شمال شرق ديالى من 3 محاور.وقال المصدر في حديث لـ/ المعلومة/،ان” قوة عسكرية مشتركة اقتحمت زور شيرك شرقي قضاء خانقين(100كم شمال شرق بعقوبة) من 3 محاور بعد ورود معلومات عن وجود خلية ارهابية مختبئه داخل الادغال”.واضاف المصدر،انه” تم ضبط […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (للإطاحة بخلايا “الادغال”.. قوة امنية تقتحم شرقي ديالى ) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (للإطاحة بخلايا “الادغال”.. قوة امنية تقتحم شرقي ديالى ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).