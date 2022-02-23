مجلس الأمن الأوكراني يدعو إلى إعلان حالة طوارئ خلال 48 ساعة

2022/02/23 | 14:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا مجلس الأمن الأوكراني ،اليوم الأربعاء، إلى إعلان حالة الطوارئ في البلاد وسط مخاوف من غزو روسي وشيك.

وقال وزير الأمن والدفاع الوطني أوليكسي دانيلوف بعد اجتماع الهيئة، إنه ينبغي على البرلمان الأوكراني أن يصادق على هذا القرار في غضون 48 ساعة.

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