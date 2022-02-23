تمهيدا لتسليمه.. تركيا

2022/02/23 | 14:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلبت تركيا بشكل رسمي من دولة الإمارات اعتقال "زعيم المافيا"، سادات بكر المعروف منذ أشهر بتسجيلاته المصورة وتغريداته المثيرة للجدل، والتي تحدث فيها عن مزاعم فساد وقتل واغتصاب ومخدرات ضد بعض أقوى الشخصيات الحكومية.

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