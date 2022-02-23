دولة عربية تحذر من استمرار المستوى المرتفع لمعدل الإنجاب فيها

2022/02/23 | 14:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..حذر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، من استمرار المستوى المرتفع لمعدل الإنجاب في البلاد، عند “2.9 طفل لكل سيدة”.وأوضح الجهاز أن ذلك سيؤدي إلى زيادة عدد سكان مصر إلى 124 مليون نسمة في عام 2032، مقابل 117 مليون نسمة إذا انخفض مستوى الإنـجاب إلى 1.6 طفل لكل سيدة.وقال جهاز […]

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