علاوي: نأمل ان يكون حسم ملف التعويضات بداية صفحة جديدة من العلاقات مع الكويت

2022/02/23 | 14:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعرب رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، اليوم الاربعاء، عن امله بأن يكون حسم ملف التعويضات بداية صفحة جديدة من العلاقات مع الكويت.وقال علاوي في تغريدة تابعتها وكالة ايرث نيوز، “حُسم ملف التعويضات، وبهذا انتهت اجراءات الفصل السابع على العراق”.وأضاف علاوي “آمل ان يكون ذلك بدايةً لصفحةٍ جديدةٍ من العلاقات الاخوية بين […]

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