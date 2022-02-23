بركان إيتنا يثور مجددًا في إيطاليا ويقذف سحب الرماد البركاني بارتفاع 12 كيلومترًا

2022/02/23 | 14:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثار بركان إيتنا في إيطاليا مجددًا قاذفًا سحب الرماد البركاني بارتفاع 12 كيلومترًا، بحسب ما ذكر معهد إيطاليا للجيوفيزياء وعلم البراكين.

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