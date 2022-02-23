صادقون: طريق الحرير نقطة تحول في السياسية الخارجية العراقية

2022/02/23 | 14:53 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..أكدت كتلة الصادقون النيابية، الاربعاء، أن طريق الحرير هو نقطة تحول في عمل السياسية الخارجية للعراق، موضحاً أن، طريق الحرير يحسر النفوذ الأمريكي في العراق والمنطقة.وقالت النائبة وعضو الكتلة سهيلة السلطاني في تصريح لوكالة/المعلومة/، إن “مرور طريق الحرير في العراق يقلل النفوذ الأمريكي ويرفع من حظوظ الصين والدولة العربية “، مشيراً إلى […]

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