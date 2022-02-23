الكاظمي: إغلاق ملف القرارات الأممية بداية جديدة لاستعادة العراق دوره وحضوره

2022/02/23 | 14:53 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، ان إغلاق ملف القرارات الأممية، بداية جديدة لاستعادة العراق دوره وحضوره من خلال رؤية الدولة.وقال الكاظمي في تغريدة عبر “تويتر” تابعه “النور نيوز”، “‏كلّل العراق جهوده على طريق علاقات طبيعية مع جيرانه وأشقائه والمجتمع الدولي بإغلاق ملف القرارات الأممية التي ترتبت على …

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