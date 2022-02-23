امانة مجلس الوزراء توضح حقيقة تعطيل الدوام الرسمي الاحد المقبل

2022/02/23 | 14:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ علقت الامانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاربعاء، على انباء تعطيل الدوام الرسمي الاحد المقبل.وقال المتحدث باسم الامانة حيدر مجيد، في حديث لوكالة ايرث نيوز، إنه “لغاية الآن لم يصدر أي شيء رسمي بخصوص تعطيل الدوام في عموم العراق بذكرى استشهاد الامام الكاظمي (ع)، الاحد المقبل”.ورجح مجيد، الاعلان “عن القرار خلال الساعات […]

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