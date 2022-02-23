قيادي في الحشد الشعبي يدعو لاعادة نظام

2022/02/23 | 14:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

دعا القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني، اليوم الاربعاء، الى اعادة نظام الكفيل في مطارات العراق.

وقال الحسيني في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" الخلية اللبنانية في صفوف داعش والتي تم ابادتها قبل اسابيع في حاوي العظيم اقصى شمال ديالى اثارت الانتباه لملف غاية في الخطورة وهي انتقال متطرفين تم تجنيدهم في بلدانهم وارسالهم للبلاد للقتال في صفوف التنظيم الاجرامي لافتا الى ان طريق انتقالهم تتضمن مساريين لاثالث لهما الاول انتقالهم عبر الحدود من سوريا الى العراق او سافروا الى احدى المطار بجوازات سفر كونهم غير مؤشرين خطر".

واضاف الحسيني،انه" بغض النظر عن طريقة دخول اللبنانيين لكن الامر الخطير هي التجنيد والنقل واستغلال التطرف العوز والفقر في بعض البلدان العربية وزج الشباب في حرب التطرف مؤكدا بان الالاف من العرب والاجانب يتدفقون للعراق عبر بعض مطارات الشمال وهذا ما يفسر وجودهم بكثرة والذي يدفع الراي العام للتساول كيف دخلوا وهل هناك رقابة لهذه الاعداد الكبيرة".

واشار الى ان" وضع العراق الامني استثنائي يستدعي الحذر والحيطة واليقظة واعادة اعتماد مبدا الكفيل في المطارات من ناحية ان يكون دخول اي مسافر غير عراقي يجب ان يحظى بكفالة شخص او جهة ما وبخلافه سنكون امام خطر كبير في امكانية ان يتحول البعض الى ادوات تهدد الاستقرار الداخلي وهذا ما يجب الانتباه له بشكل مبكر لتفادي اي خروقات خاصة واننا نتعامل مع تنظيم ارهابي مدعوم من قبل جهات عدة داخلية وخارجية".

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