وزير الموارد المائية يتفقد سير الأعمال في سدتي الهندية القديمة والجديدة

2022/02/23 | 14:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بابل

أجرى وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية للاطلاع على سير الأعمال في سدتي الهندية القديمة والجديدة.

وقال الحمداني أن "الوزارة نجحت بإدراج سدة الهندية القديمة ونواعير هيت على سجل التراث العالمي للري"، مضيفاً أن "أعمال إعادة السدة تسير بوتيرة متصاعدة ومن المزمع إنجازها بالكامل خلال الفترة القليلة القادمة لتكون متنفساً لأهالي محافظة بابل".

واشار الى أن "اليوم الثالث من مؤتمر بغداد الدولي الثاني للمياه المزمع عقده للفترة من 5 _7 آذار المقبل سيتضمن زيارة الوفود المشاركة إلى سدة الهندية القديمة لاطلاع العالم على تاريخ الري في العراق كونه من أوائل الدول في المنطقة التي اعتمدت طرق الري الحديثة موضحاً أن المؤتمر سيركز على التأثير المناخي على الموارد المائية".

وبين إن "الوزارة أنجزت الرية الأولى للموسم الزراعي الحالي وتعمل على اكمال الرية الثانية معبراً عن تقديره لجهود ملاكات الوزارة التي تعمل على تقديم الخدمة على مدار الساعة".

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