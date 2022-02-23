الكاظمي يعلق على

2022/02/23 | 14:59 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق - فريق التحرير

علّق رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي على خروج العراق من إجراءات الفصل السابع بعد غلق ملف التعويضات الكويتية.

تحدث الكاظمي عن بداية جديدة لاستعادة العراق دوره من خلال رؤية الدولة وليس عبث اللا دولة

وقال الكاظمي إنّ العراق "كلل جهوده على طريق علاقات طبيعية مع جيرانه وأشقائه والمجتمع الدولي بإغلاق ملف القرارات الأممية التي ترتبت على المغامرات العبثية للنظام السابق والتي دفع شعبنا أثمانها القاسية طوال 32 عامًا".

ووصف الكاظمي، في تغريدة على موقع تويتر تابعها "ألترا عراق"، الحدث بـ"بداية جديدة لاستعادة العراق دوره وحضوره من خلال رؤية الدولة وليس عبث اللا دولة".

وكان وزير الخارجية فؤاد حسين قد أعلن طوي صفحة مهمة في تأريخه استمرت أكثر من 30 عامًا.

وقال حسين في كلمة أمام مجلس الأمن إن "العراق سدد آخر دفعة وفقًا لالتزاماته المالية ودفع كامل مبلغ التعويضات الواجبة عليه وهو (52.4) مليار دولار أمريكي"، مبينًا "لم يعد العراق مطالبًا بدفع أية مبالغ مالية إضافية مستقبلاً أو التعامل مع إجراءات الفصل السابع".

ويخضع العراق منذ عام 1990 للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي فرض عليه بعد غزو نظام الرئيس الأسبق صدام حسين للكويت في آب/أغسطس من العام نفسه.

ويسمح هذا البند باستخدام القوّة ضدّ العراق باعتباره يشكل تهديدًا للأمن الدولي، بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين جرّاء الغزو.

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مصدر الفيديو: S00iP_xRgHI

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