2022/02/23 | 14:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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وزارة النقل: 450 طائرة عابرة للأجواء العراقية يومياً » وكالة الأنباء العراقية

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اليوم, 14:57

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