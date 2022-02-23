الطائرات العابرة للأجواء العراقية تتخطى حاجز الـ 450 طائرة يومياً

2022/02/23 | 15:04 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد اعلنت وزارة النقل متمثلة بالشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية، ارتفاع ملحوظ بعدد الطائرات العابرة للأجواء العراقية حيث تخطت حاجز ال 450 طائرة يوميا مقارنة بـذات الفترة من العام الماضي.وقال مدير عام الشركة نزار ابراهيم الزيادي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان هذا الإنجاز يعد محصلة التوجيهات السديدة لوزير …

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