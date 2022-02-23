2022/02/23 | 15:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت هيئة النزاهة ،اليوم الاربعاء، عن احباط محاولة للاستيلاء على عقارين عائدين للدولة في البصرة بقيمة 25 مليار دينار.

وقالت دائرة التحقيقات لهيئة النزاهة في بيان ، ان “ملاكات مديرية تحقيق البصرة، احبطت تلاعبا في عقارين تبلغ مساحتهما (13 دونما، و30 أولك، و85م2) عائدين إلى وزارة البلديات”، موضحا أنهما “كانا مسجلين باسم وزارة المالية وحق التصرف فيهما لبعض الأشخاص قبل استملاكهما من قبل بلدية البصرة عام 1978”.

وكشفت الدائرة حصول تواطؤ بين بعض موظفي البلدية مع أشخاص تمكنوا من الحصول على سند طابو نموذج (25)، لغرض البيع على المواطنين”، لافتا إلى أن “إجراءات الهيئة أدت إلى الحفاظ على الأموال العامة عبر وضع إشارة عدم التصرف على العقارين اللذين تصل قيمتهما التقديرية إلى خمسة وعشرين مليار دينار، إذ إنهما يقعان في منطقة متميزة في مركز مدينة البصرة”.

وأضاف، إن “مديرية تحقيق الهيئة في البصرة نفذت عمليتين منفصلتين في دائرة التقاعد في المحافظة، أسفرتا عن ضبط بطاقات تقاعدية وبطاقة (ماستر كارت) ومستمسكات مزورة، لغرض الاستحواذ على رواتب متقاعدين، من بينهم متقاعدة متوفاة، بصورة مخالفة للقانون”.

ولفت البيان، الى انه “تم تنظيم ثلاثة محاضر ضبط أصولية في العمليات التي نفذت، بناء على مذكرات قضائية، وعرضها رفقة المبرزات الجرمية المضبوطة على قاضي محكمة تحقيق البصرة المختصة بقضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة”.

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