الكاظمي: إغلاق ملف التعويضات بداية جديدة لاستعادة العراق دوره وحضوره

2022/02/23 | 15:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ،اليوم الأربعاء، أن إغلاق ملف القرارات الأممية بداية جديدة لاستعادة العراق دوره وحضوره.

وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر ان العراق كلّل جهوده على طريق علاقات طبيعية مع جيرانه وأشقائه والمجتمع الدولي بإغلاق ملف القرارات الأممية التي ترتبت على المغامرات العبثية للنظام السابق والتي دفع الشعب العراقي أثمانها القاسية طوال 32 عاماً.

واضاف الكاظمي أن ذلك يعد بداية جديدة لاستعادة العراق دوره وحضوره من خلال رؤية الدولة وليس عبث اللا دولة.

كلّل العراق جهوده على طريق علاقات طبيعية مع جيرانه وأشقائه والمجتمع الدولي بإغلاق ملف القرارات الأممية التي ترتبت على المغامرات العبثية للنظام السابق والتي دفع شعبنا أثمانها القاسية طوال 32 عاماً.



بداية جديدة لاستعادة العراق دوره وحضوره من خلال رؤية الدولة وليس عبث اللا دولة.

— Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) February 23, 2022

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