برشلونة يطمع في هدف ريال مدريد وبايرن ميونخ

2022/02/23 | 15:08 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، أن برشلونة انضم لسباق التعاقد مع الهولندي ريان جرافينبيرش، لاعب وسط فريق أياكس أمستردام، في الصيف المقبل.ويستهدف برشلونة تدعيم وسط ملعبه بلاعب وسط قوي، ليكون بديلًا للقائد سيرجيو بوسكيتس، الذي تراجع مستواه بشكل واضح، نظرًا لتقدمه في العمر.وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن برشلونة صوب […]

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