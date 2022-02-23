بين وحشة القبور في النجف .. ’غرفة الشواهد’ تحتضن عائلة منذ 10 سنوات (فيديو)

2022/02/23 | 15:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وثقت كاميرا "ناس" حياة امرأة تعيش مع ابنها في غرفة داخل مقبرة النجف.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وتحدثت المرأة عن صعوبة المعيشة في هذا المكان الموحش، الذي لجأت إليه قبل 10 سنوات، بسبب الظروف المادية.

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