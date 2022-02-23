450 طائرة تعبر للأجواء العراقية يومياً

2022/02/23 | 15:09 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..اعلنت وزارة النقل متمثلة بالشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية، الخميس، ارتفاع ملحوظ بعدد الطائرات العابرة للأجواء العراقية حيث تخطت حاجز ال 450 طائرة يوميا مقارنة بـذات الفترة من العام الماضي.وقال مدير عام الشركة نزار ابراهيم الزيادي، في بيان تلقت وكالة /المعلومة/ نسخة منه، إن “الزيادة باعداد الطائرات العابرة للاجواء العراقية قد وصلت […]

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