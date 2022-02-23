2022/02/23 | 15:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..كشف النائب عن محافظة النجف الاشرف حميد الشبلاوي، الأربعاء، عن تحركات نيابية لفتح ملفات الفساد في وزارة الصناعة منذ عام 2003 ولغاية الآن.وقال الشبلاوي في تصريح لوكالة /المعلومة/، “هناك تحركات نيابية لفتح ملفات الفساد في وزارة الصناعة لمعرفة أسباب تدهور الصناعة المحلية في العراق عموما والنجف خصوصا “.وأضاف أنه “توجد […]

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