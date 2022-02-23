ارتفاع عدد الطائرات العابرة لسماء العراق لأكثر من 450 طائرة.. ايرادات بنحو 75 مليون دولار سنويًا

2022/02/23 | 15:18 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلنت الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية التابعة لوزارة النقل، اليوم الخميس عن ارتفاع ملحوظ بعدد الطائرات العابرة للأجواء العراقية لتتخطى حاجز الـ450 طائرة يومياً، في الوقت الذي يتقاضى العراق 450 دولارا من كل طائرة تعبر اجوائه.

وقال مدير عام الشركة نزار ابراهيم الزيادي في بيان ان “هذا الإنجاز يعد محصلة التوجيهات السديدة لوزير النقل ناصر حسين الشبلي وجودة الخدمات الملاحية المقدمة من قبل منتسبي الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية وبالأخص المراقبين الجويين في وحدات الرقابة الجوية والتزامهم بمعايير منظمة الطيران المدني الدولي ICAO وحرصهم العالي على سلامة الأجواء العراقية لتصبح ممراً آمنا يربط شرق الارض بغربها”.

بدوره، قال مدير قسم ادارة الحركة الجوية علي نعمة عباس ان “الزيادة باعداد الطائرات العابرة للاجواء العراقية وصلت الى اكثر من 450 طائرة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي التي كانت 250 طائرة وذلك بعد الاتصالات المكثفة مع منظمة الطيران الفيدرالي FAA والاجتماعات المتعددة تم الاعلان من قبلها عن رفع اعلان الطيارين NOTAM الخاص بالفضاء الجوي العراقي حيث اعتبر الارتفاعات العالية من فوق 32000 قدم كارتفاعات آمنة وصالحة لمرور وعبور شركات الطيران العالمية في الاجواء العراقية”.

وتتقاضى الملاحة العراقية 450 دولارا للطائرة الواحدة العابرة في اجواء العراق، مايعني ان ايرادات العراق من عبور الطائرات تبلغ اكثر من 200 الف دولار يوميًا، أو قرابة الـ75 مليون دولار سنويًا.

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