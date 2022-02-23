2022/02/23 | 15:19 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ يصطدم فريق أتلتيكو مدريد بنظيره مانشستر يونايتد في العاشرة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب “واندا ميتروبوليتانو”، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.وتعتبر هذه المواجهة معتادة بين نجم مانشستر يونايتد، الأسطورة كريستيانو رونالدو، وأتلتيكو مدريد، حيث يعد الفريق الإسباني من المنافسين غير المحظوظين أمام الدون، حيث اعتاد […]

ظهرت المقالة رونالدو يقود التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد في قمة نارية أمام أتلتيكو مدريد الليلة أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رونالدو يقود التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد في قمة نارية أمام أتلتيكو مدريد الليلة) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رونالدو يقود التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد في قمة نارية أمام أتلتيكو مدريد الليلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).