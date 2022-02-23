لماذا يتهيأ الأطباء لمواجهة هذه المتلازمة النادرة لدى الأطفال في ظل فيروس كورونا؟

2022/02/23 | 15:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعدما سجّل متحوّر "أوميكرون" رقمًا قياسيًا لجهة عدد الأطفال الأمريكيين المرضى في يناير/ كانون الثاني، تهيأت مستشفيات الأطفال في أمريكا لمواجهة حالات نادرة، لكن خطيرة، تُعرف بمتلازمة التهاب الأجهزة المتعددة لدى الأطفال (MIS-C).

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