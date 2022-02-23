الاتحاد العراقي: سنعمل على توفير تقنية الفار في مباراة المنتخب أمام الإمارات

2022/02/23 | 15:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم ،اليوم الأربعاء، أنه سيعمل على توفير تقنية حكم الفيديو “الفار” في حال أقر الاتحادين الدولي والآسيوي إقامة مباراة أسود الرافدين مع المنتخب الإماراتي الشهر المقبل، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم في بغداد أو البصرة ، مشيرا إلى أنه ينتظر حسم القرار النهائي في الأيام القليلة المقبلة.

وقال أحمد الموسوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العراقي في المؤتمر الصحفي الأسبوعي: “سنعمل على توفير تقنية حكم الفيديو “الفار” في حال إقامة مباراة العراق والإمارات في بغداد أو البصرة ، مع توفير جميع المتطلبات الأخرى لإنجاح الاستضافة”.

وأضاف: “قرار الاتحادين الدولي والآسيوي سيصدر في الأيام القليلة المقبلة حول مكان إقامة المباراة الحاسمة بين المنتخبين العراقي والإماراتي ، وفي حال عدم إقامتها في بغداد أو البصرة، فسيتم اعتماد ملعب عمان الدولي لاستضافة المواجهة الحاسمة”.

وتابع عضو الاتحاد والمتحدث الرسمي: “أرسلنا مخاطبات إلى عدة اتحادات أفريقية لإجراء مباراة ودية مع المنتخب العراقي قبل موعد مباراة الإمارات بـ 7 أيام ، والمباراة ستقام في ذات الملعب الرسمي الذي سيحدده الفيفا”.

وأردف: “نأمل من الاتحاد الإماراتي أن يخوض المباراة في العراق، وسنرحب بهم وسنعمل على توفير جميع متطلبات الضيافة، ونتطلع لأن يتخذوا قرارا إيجابيا مثلما لعبنا في دبي ضمن جولة الذهاب”.

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