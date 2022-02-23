عبدالله: خروج العراق من البند السابع خطوة نحو سياسة خارجية مؤثرة أقليمياً وعالمياً

2022/02/23 | 15:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد النائب القاني لرئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله، اليوم الاربعاء، ان خروج العراق منالبند السابع خطوة نحو سياسة خارجية مؤثرة أقليمياً وعالمياً.وقال عبد الله في بيان ورد لوكالة ايرث نيوز انه “بهنئ الشعب العراقي بمناسبة إعلان خروج العراق منإجراءات البند السابع للأمم المتحدة وإيفاءه لكامل إلتزاماته الدولية، ودفع التعويضات بسبب غزو النظامالبائد […]

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