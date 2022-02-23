2022/02/23 | 15:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

دعا رئيس تحالف عزم مثنى السامرائي، اليوم الأربعاء، لوضع استراتيجية فاعلة للاستثمار المصرفي بعد خروج العراق من البند السابع.

وقال السامرائي في تغريدة له على حسابه الرسمي في تويتر تابعتها (بغداد اليوم)، أن "اليوم تحرر العراق من ربقة التعويضات التي أرهقته لثلاثين عاماً؛ وصار من اللازم التخطيط لاستراتيجية فاعلة في مجال الإستثمار المصرفي في القطاعين الحكومي والخاص وتصويب السياسية المالية للبلد وتعزيز القدرات الصناعية والتجارية لإنعاش الإقتصاد والخروج من حالة الركود إلى التنمية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد خروج العراق من البند السابع.. السامرائي يدعو لوضع استراتيجية فاعلة للاستثمار المصرفي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد خروج العراق من البند السابع.. السامرائي يدعو لوضع استراتيجية فاعلة للاستثمار المصرفي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).