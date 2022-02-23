2022/02/23 | 15:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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نائب رئيس البرلمان: خروج العراق من البند السابع خطوة لسياسة خارجية مؤثرة » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 15:26

واع/

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