1.5 مليون طن.. العراق يستعد لشراء دفعة غاز قطري يعادل 10% مما يستورده من ايران

2022/02/23 | 15:31 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اعلن وزير النفط العراقي احسان عبد الجبار اليوم الأربعاء عن نقاش اولي لتجهيز مليون ونصف المليون طن من الغاز القطري وتهيئة منشآت التسلم، لدعم منظومة الكهرباء بما تحتاجه من الغاز في العراق.

وقال عبد الجبار في بيان على هامش لقائه بنظيره القطري سعد الدوسري في الدوحة، ان العراق سوف يكون من كبار المصدرين لمادة LPG والقطرة الثقيلة من الغاز في السنوات المقبلة.

وأضاف انه تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، ولا سيما في مجال ضخ الاستثمارات القطرية في قطاع الغاز والطاقة، والمسائل المهمة ذات الاهتمام المشترك.

وتابع انه تم الاتفاق على استمرار الاتصالات والمباحثات للتوصل الى صيغ تسهم في تحقيق الأهداف الثنائية المشتركة.

وأعلنت وزارة الكهرباء العراقية، مطلع شهر شباب الجاري، أنها ستستعين بالغاز القطري لتأمين حاجتها من الوقود لتشغيل محطات توليد الطاقة.

وتعادل الـ1.5 مليون طن من الغاز نحو 5 ملايين متر مكعب، في الوقت الذي يستورد العراق من ايران 50 مليون متر مكعب، مايعني ان الكمية التي سيتم تجهيزها من قطر ستعادل 10% فقط مما يحتاجه العراق ويستورده من ايران، وهي كمية قليلة ربما ينوي العراق استخدامها كنموذج تجريبي قبل الشروع باستيراد كميات اكبر.

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