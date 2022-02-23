بغداد.. الإطاحة بإرهابيين وضبط وكر وثلاثة اكداس متفجرات

2022/02/23 | 15:33 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، عن القبض على إرهابيين اثنين، وضبط وكر وثلاثة اكداس من المواد المتفجرة في العاصمة بغداد.

وقالت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تزامناً مع قرب ذكرى زيارة استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام، وضمن الخطط المرسومة لها لتأمين الحماية اللازمة وتنفيذا لتوجيهات الفريق الركن قائد عمليات بغداد بضرورة الاستمرار بواجبات البحث والتفتيش والاستطلاع المسلح، تمكنت قوة من استخبارات الفرقة الثانية شرطة اتحادية مــن القــاء القبض على متهمين اثنين مطلوبين وفــــــق أحكام المادة (1/4 إرهاب) في جانب الكرخ".

وأشارت إلى أن "قوة مشتركة من فرقة المشاة السادسة ومفرزة من مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتنسيق مع قسم استخبارات القيادة ووفقاً لمعلومات استخبارية من مديرية الاستخبارات العسكرية، تمت مداهمة احد اوكار عصابات داعش الارهابية في منطقة ام نجم الثانية شمالي بغداد وعثرت على ثلاثة حاويات بلاستك "براميل" مخبأة تحت الأرض في الوكر احتوت على أربعة عبوات ناسفة مع قاذفتين RBG7، وستة صواريخ قاذفة مختلفة الأنواع و(12) قنبرة هاون و(23) قداحة و(19) بطارية و(10) حاويات عتاد ثقيل مع أربعة أجهزة موبايل مسلكة تستخدم للتفجير وجهاز كاتم للصوت".

وأضاف البيان، أن "قطعات اللواء (59) فرقة المشاة السادسة مسندة بمفرزة من استخبارات الطارمية تمكنت من ضبط كدس للمواد المتفجرة (مخلفات حربية لعصابات داعش الإرهابية) جاء ذلك وفق لمعلومات استخبارية دقيقة في منطقة (السلمان) شمالي بغداد".وتمكنت قوة من اللواء (24) في الفرقة ذاتها من ضبط كدس آخر احتوى على (16) قذيفة مدفعية مختلفة الاحجام وقنبرة هاون واحدة عيار (60) ملم وستة صواعق رمانة، وثلاثة اصابع تفجير في منطقة (اللهيب) غربي بغداد ، في حين تمكنت قوة من اللواء (42) فرقة المشاة الحادية عشرة من العثور على كدس اثناء تنفيذها لواجب بحث وتفتيش في منطقة (الزبيدية) جنوبي بغداد احتوى على(صاروخ كراد وصاروخ نمساوي وصاروخ مدفعي وقنبرة هاون (82)ملم وصاروخ مضاد للطائرات 57 وصاروخ قاذفة ضد الاشخاص، حيث تم تسليم جميع المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة، وفق البيان.

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