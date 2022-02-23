2022/02/23 | 15:37 - المصدر: ايرث نيوز

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ظهرت المقالة بالوثيقة..



رد وزارة التربية على سؤال نيابي متعلق بشهادة الكاظمي أولاً على ايرث نيوز.

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