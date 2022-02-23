زين العراق تطلق خط ’برايم’ الجديد لمشتركيها... أقوى خط فاتورة

2022/02/23 | 15:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت شركة زين العراق للاتصالات، اليوم الأربعاء، عن إطلاق خط فاتورة "برايم"، لمشتركيها، مؤكدة أن الخط الجديد سيعزز التحكم بالمصاريف بسهولة.

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وقالت الشركة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (23 شباط 2022)، أنه "انطلاقاً من استراتيجيتها الهادفة إلى تطوير وتنمية منتجاتها وخدماتها المتنوعة، أطلقت زين العراق، إحدى شركات مجموعة زين الرائدة في خدمات الاتصالات والبيانات المتنقّلة في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، خط (برايم) الجديد أقوى خط فاتورة بباقات متنوعة يعطي الأولوية للتحكم بالمصاريف بسهولة والتواصل بدون انقطاع، ويتيح برايم للمستخدمين خيارات متنوعة من باقات المكالمات الصوتية، والمحلية، والدولية، وبيانات الانترنت، والرسائل القصيرة، مقابل رسوم شهرية ثابتة، ويتمتع المستخدمون بحرية اختيار الباقة التي تناسب احتياجاتهم واستخداماتهم الخاصة".

وقال رئيس الإدارة التجارية لشركة زين العراق محمد سمير – وفق البيان -: "يسعدنا أن نعلن عن إطلاق خط برايم الجديد كلياً، معزز بباقات متنوعة لخطوط الدفع الآجل، والتي توفر لمشتركينا أعلى مستويات الراحة والمرونة والقيمة المضافة التي يبحثون عنها بناءً على متطلبات الاستخدام والتفضيلات الخاصة بهم، ونواصل في زين بذل أقصى الجهود لتطوير عروضنا المبتكرة التي تتلاءم مع تطورات السوق واحتياجاته وذلك ضمن إطار سعينا الدائم الى الاستمرار بتقديم أفضل تجربة اتصالات في العراق".

وتابع بيان الشركة، أن "خط برايم سيتوفر بخمسة باقات متنوعة؛ تتيح لمشتركي زين برايم الكثير من المزايا المميزة التي تشمل المرونة في اختيار باقاتهم، بناءً على متطلباتهم الخاصة، بالإضافة إلى تخصيصهم برقم اتصال للمساعدة من قبل خدمة زبائن خاصة على مدى ـ24 ساعة، إلى جانب اشتراك فوري ببرنامج المكافآت زين امتياز البرنامج الرقمي الاول في العراق الذي يوفر الخصومات التسوق للعديد من المتاجر والمحال والشركات، كما يوفر الاشتراك بباقات برايم للمشتركين خيارات عديدة تسديد الفواتير تشمل الدفع النقدي أو عبر بطاقة الائتمان أو بطاقة الخصم عبر قائمة متنوعة من القنوات، من خلال مراكز زين الرئيسية والموقع الالكتروني وتطبيق زين العراق".

وأشار إلى أنه "للحصول على خط برايم او تحويل خط الفاتورة الحالي قم بزيارة أقرب مركز خدمات رئيسي لزين العراق المنتشرة في جميع محافظات".

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