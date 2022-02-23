2022/02/23 | 15:40 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد تمكنت مفارز المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في محافظة نينوى، من إلقاء القبض على 5 متهمين بينهم امرأة يقومون ببيع، وترويج، وتعاطي الحبوب والمواد المخدرة.وأوضح بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “ضبط بحوزتهم كمية من المواد المخدرة، وأدوات تستخدم للتعاطي”.وأشار الى “اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وتوقيفهم …

ظهرت المقالة بينهم إمرأة..



القبض على 5 متهمين بحوزتهم مخدرات في نينوى أولاً على النور نيوز.

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