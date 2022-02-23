علامات تدل على أن كورونا نفذ إلى قلبك

2022/02/23 | 15:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..لا يؤثر فيروس كوروناعلى الرئتين فحسب، بل يدخل القلب أيضًا ويتركه في حالة صحية سيئة، حتى بعد تعافي الفرد تمامًا، ويجب أن تفهم الطرق التي يمكن أن يؤثر بها فيروس كورونا على القلب، فى هذا التقرير نتعرف على كيف يتسبب فيروس كورونا في حدوث مشاكل فى القلب.رغم أن أمراض القلب كانت أحد […]

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