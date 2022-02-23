2022/02/23 | 15:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: jDpBEtRaTaU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاهد كيف سيكون الرد الروسي على العقوبات) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شاهد كيف سيكون الرد الروسي على العقوبات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).